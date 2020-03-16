Украинцам обещают, что просрочка оплаты коммуслуг не повлияет на субсидии

На право получения субсидий и льгот на следующий период будет влиять наличие просроченной более двух месяцев задолженности, что будет определяться с мая 2020 года.

Получатели субсидий и льгот в Украине не лишатся их в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг, заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время брифинга, посвященного мерам противодействия распространению коронавируса.

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"В связи с приближением срока оплаты жилищно-коммунальных услуг, что традиционно происходит около 20 числа каждого месяца, в информационной среде появляются вопросы о предоставлении жилищных субсидий и льгот. В частности, в СМИ распространяется информация, что если получатель субсидии или льготы не вовремя оплатил услуги ЖКХ, то он фактически теряет право на соответствующие виды социальной поддержки. Хотим опровергнуть эту информацию и успокоить граждан, которые получают льготы и субсидии", - сказал Музыченко.

Он подчеркнул, что уровень оплаты за коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияют на право получения льготы или субсидии в течение срока их получения, то есть до окончания текущего отопительного сезона.

По его словам, на право получения субсидий и льгот на следующий период будет влиять наличие просроченной более двух месяцев задолженности, что будет определяться с мая 2020 года.

"Таким образом, важно, чтобы именно в мае текущего года у получателей субсидий и льгот отсутствовала задолженность за два месяца. Уточню, что это будет долг за услуги, потребленные в феврале 2020 года", - отметил замминистра.

Музыченко также напомнил, что для оплаты коммунальных услуг необязательно лично посещать отделения банков и "Укрпошты", создавая очереди и скопление людей.

"На сегодня существует несколько вариантов оплаты услуг, которые позволяют сделать это дистанционно, в частности, используя личные кабинеты, интернет-банкинг и вообще сеть Интернет", - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, в январе 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,2 миллиона граждан, а средний ее размер составил 1400 гривень, что в 1,5 раза больше, чем в январе прошлого года.

В министерстве отметили, что задолженность по выплатам льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг отсутствует.

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 гривень, размер льготы - 750 гривень.

"Укрпошта" во время карантина будет работать в обычном режиме. Компания продолжит доставлять пенсии и денежные выплаты, а также предоставит пенсионерам возможность оплачивать коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости.