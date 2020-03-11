Более 3 миллионов украинцев получают субсидии на коммуналку: назван средний размер помощи

В министерстве отметили, что задолженность по выплатам льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг отсутствует.

В январе 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,2 млн граждан, а средний ее размер составил 1,4 тыс. грн, что в 1,5 раза больше, чем в январе прошлого года.

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Об этом на запрос УНИАН сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Отмечается, что в январе за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 139,3 тыс. домохозяйств, а назначена была субсидия 155,2 тыс. домохозяйств (с учетом предыдущего периода).

За указанный период субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива получали 3,2 млн домохозяйств.

По данным ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2020 года по сравнению с январем прошлого года вырос на 52,8%, до 1,4 тыс. грн.

В Министерстве отметили, что задолженность по выплатам льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг отсутствует, поскольку финансирование расходов проводится в соответствии с поданными заявками региональных органов социальной защиты населения и реестра для оплаты льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 грн, размер льготы - 750 грн.

По данным Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец декабря 2019 года выросла на 5,9% по сравнению с ноябрем – до 63,7 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212 грн.