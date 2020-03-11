Валютная паника: Нацбанк сегодня продал $350 миллионов для поддержки гривни

Вчера регулятор продал 270 млн долл.

Спрос на валюту продолжает существенно преобладать над предложением, но Национальный банк второй день подряд активно сглаживал курсовые колебания и сегодня продал на межбанковском валютном рынке около 350 млн долл.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором из-за распространения коронавируса.

Влияние эпидемии на Украину с точки зрения экономических показателей в НБУ по прежнему считают нейтральным, поскольку некоторое падение цен на украинский экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего, энергоносителей.

«Национальный банк имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 млрд долл., поэтому мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты», - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины во вторник, 10 марта, продал на межбанковском валютном рынке 270 млн долл.

На четверг, 12 марта, НБУ установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,62 грн/долл., к евро - на уровне 29,05 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды выросла до 25,90 гривен, евро - до 29,30 гривен.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару к полудню просели на 22 копейки – до 25,60/25,63 грн/долл., к евро - на 8 копеек, до 28,94/28,97 грн/евро.