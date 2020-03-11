НБУ во вторник потратил на поддержку гривни $270 миллионов

В Нацбанке подчеркнули, что фундаментальных факторов для существенного ухудшения ситуации пока нет, поскольку Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж.

Национальный банк Украины во вторник, 10 марта, продал на межбанковском валютном рынке 270 миллионов долларов, что позволило стабилизировать гривню.

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Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook, на межбанковском валютном рынке спрос существенно преобладал над предложением, прежде всего под влиянием психологических факторов из-за ухудшения настроений участников рынков в результате распространения в мире коронавируса и шокового падения цен на нефть в последние дни.

"Для сглаживания колебаний Национальный банк проводил интервенции по продаже валюты. С этой целью было продано 270 миллионов долларов США. Почти вся сумма была продана в течение первой половины дня, а после обеда ситуация на валютном рынке была относительно спокойной и не нуждалась в существенном вмешательстве со стороны НБУ", - отмечается в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что фундаментальных факторов для существенного ухудшения ситуации пока нет, поскольку Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, при этом не являясь экспортером нефти, снижение цен на которую, наоборот, позволяет экономить на импорте энергоносителей.

По информации регулятора, сокращение вложений нерезидентов в гривневые облигации правительства пока не существенное и панического вывода инвестиций из Украины нет.

В целом Нацбанк назвал статистику валютного рынка с начала года достаточно позитивной, поскольку регулятор купил валюты на 360 миллионов долларов больше, чем продал, а по состоянию на начало недели население продало почти на 500 миллионов долларов больше валюты, чем купило.

"Национальный банк и в дальнейшем будет внимательно следить за ситуацией на финансовых рынках и при необходимости проводить валютные интервенции. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 миллиардов долларов США и достаточны как для выполнения текущих обязательств Украины, так и для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, нефть марки Brent за выходные зафиксировала падение на 30% - до 34 долларов за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Следом за обвалом цен на нефть резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 10 марта, выросла до 25,80 гривни, евро - до 29 гривень. Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к полудню просели на 35 копеек - до 25,30/25,35 гривни/доллар, к евро - на 40 копеек, до 28,75/28,80 гривни/евро.