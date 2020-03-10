Биржи Азии стабилизировались после "черного понедельника"

Причиной обвала фондовых рынков 9 марта стал распад соглашения ОПЕК+.

Фондовые индексы показали признаки стабилизации на торгах на биржах Азии, а в некоторых случаях и продемонстрировали отскок после обвала, который произошел 9 марта.

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Об этом сообщает по итогам утренних торгов на азиатских биржах Bloomberg.

Как передает агентство, фьючерсы на индекс S&P 500 выросли более чем на 2% в Токио, после падения почти на 8% накануне, а бенчмарки выросли в Сиднее, Гонконге и Шанхае. Индекс Topix вырос на 0,1%. Индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,2%. Индекс Kospi вырос на 0,3%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,7%. Индекс Shanghai Composite упал на 0,6%. Японская иена подешевела на 1,1% до 103,53 руб./$. Офшорный юань вырос на 0,2% до 6,9382 юань/$.

Причиной обвала фондовых рынков 9 марта стал распад соглашения ОПЕК+. Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5%. Европейские индексы провалились на 5–9%, японский фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 7,3%. Для него это было худшее падение с кризисного 2008 года.

В пятницу, 6 марта, Россия отказалась увеличивать сокращение нефтедобычи, в результате действие ранее установленных квот завершится 1 апреля, пишут “Ведомости”. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате цена нефти Brent с возобновлением торгов рухнула на 30%, опустившись до $31,02 за баррель, цена американского сорта WTI – до $27,34. Это самое значительное дневное падение с 1991 г., когда войска антииракской коалиции освобождали Кувейт во время первой войны в Персидском заливе.