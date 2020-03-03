На малую приватизацию передадут еще более 400 объектов

Ранее правительство уже передало более 500 госпредприятий на продажу.

Кабинет министров планирует передать Фонду государственного имущества более 400 объектов малой приватизации.

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Об этом во время вступительного слова на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«У нас сегодня день приватизации снова… 412 объектов сегодня, если не ошибаюсь, должны быть переданы дополнительно на приватизацию. Это если добавить к тем 530, которые уже переданы, это такой рекорд за всю историю страны», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина в ближайшие пять лет проведет масштабную приватизацию и призывал иностранных инвесторов воспользоваться этим.