На малую приватизацию передадут еще более 400 объектов
11:47, 03 марта 2020Финансы
24 0
Ранее правительство уже передало более 500 госпредприятий на продажу.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров планирует передать Фонду государственного имущества более 400 объектов малой приватизации.
Читайте такжеМинэкономики ожидает от приватизации госпредприятий около $5 миллиардов
Об этом во время вступительного слова на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
«У нас сегодня день приватизации снова… 412 объектов сегодня, если не ошибаюсь, должны быть переданы дополнительно на приватизацию. Это если добавить к тем 530, которые уже переданы, это такой рекорд за всю историю страны», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина в ближайшие пять лет проведет масштабную приватизацию и призывал иностранных инвесторов воспользоваться этим.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter