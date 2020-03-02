Бюджет с начала года недополучил 12% плановых доходов - Госказначейство

Полученные доходы на 1,7% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2020 года получил 122,633 миллиарда гривень доходов, что на 17,229 миллиарда гривень, или на 12,3%, ниже планового показателя.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, полученные доходы на 2,138 миллиарда гривень, или на 1,7%, ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

Согласно приведенным данным, в феврале госбюджет получил 71,664 миллиарда гривень доходов, что на 4,7% ниже планового показателя, но на 2,1% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

По информации Министерства финансов, госбюджет в феврале этого года, как и в январе, недополучил плановые доходы из-за различия фактических и прогнозных макроэкономических показателей, хотя отставание от плана сократилось.

Справка УНИАН. Госбюджет в январе получил 50,726 миллиарда гривень доходов, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,5% ниже планового показателя.

Госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 триллиона гривень, расходы - 1,182 триллиона гривень, предельный уровень дефицита - 94,3 миллиарда гривень, предельный объем госдолга - 2,363 триллиона гривень.