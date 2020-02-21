Таможня не выполнит план в феврале – Гончарук
Кабинет министров ожидает, что по итогам февраля плановые доходы по Государственной налоговой службе будут выполнены, тогда как по Государственной таможенной службе ожидается невыполнение плановых показателей.
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Об этом во время представления отчета о работе правительства в зале Верховной Рады заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Цифр по февралю еще нет, потому что он еще не закончился. Но мы ожидаем, что налоговая выполнит план, который был поставлен в бюджете. По таможне мы ожидаем недовыполнение, прежде всего из-за курсовой разницы, потому что импорт в гривне значительно дешевле, то есть, объемы поступления от импортных товаров значительно меньше, и стоимость энергоресурсов, которые, как правило, растамаживались и были значительной частью доходов, также меньше», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь 2020 года получил 50,7 млрд грн доходов, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,5% ниже планового показателя.