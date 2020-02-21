Таможня не выполнит план в феврале – Гончарук

По Государственной налоговой службе правительство ожидает выполнение планов.

Кабинет министров ожидает, что по итогам февраля плановые доходы по Государственной налоговой службе будут выполнены, тогда как по Государственной таможенной службе ожидается невыполнение плановых показателей.

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Об этом во время представления отчета о работе правительства в зале Верховной Рады заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Цифр по февралю еще нет, потому что он еще не закончился. Но мы ожидаем, что налоговая выполнит план, который был поставлен в бюджете. По таможне мы ожидаем недовыполнение, прежде всего из-за курсовой разницы, потому что импорт в гривне значительно дешевле, то есть, объемы поступления от импортных товаров значительно меньше, и стоимость энергоресурсов, которые, как правило, растамаживались и были значительной частью доходов, также меньше», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь 2020 года получил 50,7 млрд грн доходов, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,5% ниже планового показателя.