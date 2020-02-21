Премьер объяснил замедление роста украинской экономики

По словам Гончарука, даже сейчас украинская экономика "продолжает расти быстрее, чем европейские страны".

Снижение темпов роста украинской экономики в четвертом квартале 2019 года вызвано объективными факторами.

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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время представления отчета о работе правительства в зале Верховной Рады.

"Экономика продолжает расти, продолжает расти быстрее, чем в Европе. В четвертом квартале темпы снизились, это правда, это вызвано абсолютно объективными факторами. Например, у нас значительно более дешевый газ, чем прошлой зимой, у нас намного меньше произведенной и потребленной электроэнергии, она дешевле, чем прошлой зимой. Октябрь и ноябрь были неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков для нашей промышленности", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее.