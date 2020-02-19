Минфин одолжил в бюджет еще 1,5 миллиарда гривень

Ставки размещения выросли после постепенного снижения в течение большей части прошлого и начала текущего года.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,529 миллиарда гривень.

Читайте такжеУкраине в этом году нужно свыше $9 миллиардов для оплаты валютных долгов

Как сообщается на сайте министерства, средства получены в результате продажи облигаций сроками обращения 140, 518 и 1092 дня.

Средневзвешенная доходность составила 9,82%, 9,63% и 10,11% годовых соответственно. То есть ставки размещения выросли после постепенного снижения в течение большей части прошлого и начала текущего года.

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе 2020 года привлекло в государственный бюджет 18,6 миллиарда гривень, при этом средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ снизилась до 10%.