Журналисты выяснили, что премьер-министр Гончарук не выполнил из своих обещаний (видео)

Журналисты разобрались, что премьер не выполнил из того, что горячо обещал украинцам.

Кем только не был Алексей Гончарук на этой неделе: и снимался в ток-шоу Андрея Пальчевского, и даже был активистом на "5 канале" Петра Порошенко. Но это было в далеком 2012 году.

А вот в 2020-м, а именно 4-го февраля, уже премьер-министра Гончарука вся страна ждала на появление в парламенте, где он должен был отчитываться за 5 месяцев деятельности правительства: и обещания о 40% роста экономики, и о снижении цен на продукты, и о снижении тарифов. Обещал, но до сих пор не отчитывался...

Журналисты разобрались, что премьер не выполнил из того, что горячо обещал украинцам.

Первое и едва ли не самое болезненное для каждого украинца - платежки на отопление. Чисто экономическое обещание Гончарука - дешевле на 20-30 % платежки. И даже выполнил обещание - по крайней мере, сам так считает. В реальности украинцы не заметили снижения цен на газ. А в Виннице люди даже вышли на улицы: возмущаются, что платежки сверхвысокие.

Следующий пункт - рост экономики. Гончарук декларировал в своей программе, что украинская экономика вырастет на 40 % за 5 лет. Следовательно, каждый год она должна повышаться на 8 %. Но реально ли это в нынешних условиях?

Экономику Украины поднимут малые предприятия. Так, одна из задач, которую поставил президент Зеленский правительству - это создание программы дешевых кредитов, которая должна вернуть заробитчан домой, а также создать новые рабочие места. Эту программу в Кабмине выполнили, но как именно?

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Эксперты сомневаются: программа дешевых кредитов - это заслуга Кабмина или постоянного давления со стороны президента, который взял это под свой контроль, а правительство оказалось в такой ситуаций, что просто обязано уделять основное внимание этой программе?

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В целом, правительство получило от президента 52 задачи с конкретными дедлайнами. Эксперты утверждают, что 40 % из них либо совсем не выполнены, или выполнены частично.

"Каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума" - это цитата из программы правительства и личное обещание премьера Гончарука. В бюджете на 2020 год, который формировал действующий Кабмин, прожиточный минимум предусмотрен в сумме 2027 грн.

Со всем тем есть чем и похвастаться: у Кабмина получается создавать мобильные приложения. На днях запустили приложение "Дия" - теперь на смартфоне можно хранить водительские права, а потом еще и паспорт. Премьер-министр гордится!

Впрочем, лучше бы гордился ростом заработных плат, привлечением инвестиций или количеством рабочих мест.

А пока правительство старательно работает над своими обещаниями и презентует приложения, украинцы могут видеть их старания уже с начала года - недовыполнение бюджета только за первый месяц январь 2020 года - почти 14 млрд грн - такой цифры за все годы независимости еще не было!