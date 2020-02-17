Гончарук похвастался темпами выдачи "доступных кредитов" для бизнеса

Премьер сообщил, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предпринимателям уже выдано 27,1 миллиона гривень.

Украинские предприниматели с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" получили 27,1 миллиона гривень.

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Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Украинцы за две недели получили в общей сложности 27,1 миллиона гривень по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". В работе еще 2500 заявок. Сейчас еще 11 коммерческих банков привлекаются к программе, поэтому ожидаем существенный рост количества выданных кредитов", - написал он.

Гончарук отметил, что для предпринимателей, не имеющих залога, правительство разработало отдельный механизм - кредитные гарантии.

"Это означает, что банк заменяет залог специальным финансовым инструментом. Завершаем все юридические процедуры, чтобы банки смогли безотлагательно наладить эту работу", - добавил он.

Также премьер отметил, что на этой неделе начинается всеукраинский учебный тур для предпринимателей, которые захотят пройти комплексное бесплатное обучение по повышению своих бизнес-компетенций.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 миллиарда гривень финансирования.

Фонд будет реализовывать программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 миллиона гривень под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.