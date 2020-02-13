На валютный рынок Украины может прийти нескольких иностранных игроков - НБУ

Это произойдет в связи с разрешением иностранным банкам торговать валютой между собой за гривню.

Национальный банк в связи с разрешением иностранным банкам торговать валютой между собой за гривню ожидает прихода на валютный рынок Украины нескольких иностранных игроков в этом году.

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Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Мы ожидаем, что до конца года 5-6 иностранных банков зайдут на рынок и будут торговать", - сказал Чурий, комментируя вопрос о влиянии решения НБУ разрешить иностранным банкам торговать валютой за гривню между собой с расчетами через корсчета украинских банков.

По его словам, это решение однозначно повысит ликвидность валютного рынка Украины, его привлекательность для иностранных инвесторов и объемы торгов.