"Хочу, чтобы было как в Польше": Зеленский рассказал о желаемом уровне зарплаты в Украине (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский планирует поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции.
Об этом он рассказал в опубликованном 11 февраля Офисом президент видео.
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По словам главы государства, Польшу выбрал ориентиром именно для того, чтобы вернуть оттуда украинских заробитчан.
"Я очень хочу, чтобы средняя зарплата у нас была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за четыре с половиной года осуществим эту мечту. Почему как в Польше? Потому что в Польше сейчас уже несколько миллионов украинцев. А почему они вернутся? Только, если здесь будет мотивация", - сказал Зеленский.
По мнению президента, даже 70% польской зарплаты будут подталкивать украинцев оставаться дома и не ехать на заработки.
Государственная служба статистики Украины установила уровень зарплат в декабре 2019 года и сравнила показатели с предыдущими временными промежутками.
Установлено, что украинцы в среднем получали в конце прошлого года 12 264 грн.
По сравнению с ноябрем зарплаты выросли на 15,1%, а с декабрем 2018 года – на 11,3%. В годовом исчислении увеличение окладов составляет 16%. Наиболее существенно выплаты менялись в Киевской, Николаевской, Ривненской и Хмельницкой областях. Самый высокий уровень зарплат в декабре был в Киеве – 18 869 грн. Самый низкий в Черниговской области – 8 851 грн.
Стоит отметить, что по данным посольства Украины в Польше, количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 тысяч до примерно полтора миллиона.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что реальные зарплаты в Украине способны догнать польские за 7-10 лет.
Сегодня средняя зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше чем в Украине.