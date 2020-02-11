"Хочу, чтобы было как в Польше": Зеленский рассказал о желаемом уровне зарплаты в Украине (видео)

Президент Украины верит, что это ему удастся за время пребывания на посту.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции.

Об этом он рассказал в опубликованном 11 февраля Офисом президент видео.

Читайте также"Максимум шесть часов сна": Зеленский показала свой рабочий день (видео)

По словам главы государства, Польшу выбрал ориентиром именно для того, чтобы вернуть оттуда украинских заробитчан.

"Я очень хочу, чтобы средняя зарплата у нас была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за четыре с половиной года осуществим эту мечту. Почему как в Польше? Потому что в Польше сейчас уже несколько миллионов украинцев. А почему они вернутся? Только, если здесь будет мотивация", - сказал Зеленский.

По мнению президента, даже 70% польской зарплаты будут подталкивать украинцев оставаться дома и не ехать на заработки.

Государственная служба статистики Украины установила уровень зарплат в декабре 2019 года и сравнила показатели с предыдущими временными промежутками.

Установлено, что украинцы в среднем получали в конце прошлого года 12 264 грн.

По сравнению с ноябрем зарплаты выросли на 15,1%, а с декабрем 2018 года – на 11,3%. В годовом исчислении увеличение окладов составляет 16%. Наиболее существенно выплаты менялись в Киевской, Николаевской, Ривненской и Хмельницкой областях. Самый высокий уровень зарплат в декабре был в Киеве – 18 869 грн. Самый низкий в Черниговской области – 8 851 грн.

Стоит отметить, что по данным посольства Украины в Польше, количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 тысяч до примерно полтора миллиона.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что реальные зарплаты в Украине способны догнать польские за 7-10 лет.

Сегодня средняя зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше чем в Украине.