Бизнес ожидает ускорения роста экономики Украины до 4%

Инфляция ожидается на уровне 5,2%.

Рост экономики Украины в 2020 году может ускориться до 4%, а инфляция ожидается на уровне 5,2%.

Такие прогнозы озвучил генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала в ходе выступления на конференции ЕБА.

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«В текущем году мы ожидаем рост ВВП на 4%, в следующем году - 3,7%, инфляцию на уровне 5,2% в этом году, 6,1% - в 2021 году», - сказал Фиала.

Он также отметил, что в настоящее время макроэкономическая ситуация в Украине очень хорошая и ожидания бизнеса на начало 2019 года оказались более пессимистичными, чем фактические результаты прошлого года.

«Прошлый год оказался лучшим, чем мы ожидали в начале года, гривня укрепилась на 17%, инфляция упала до 4,1%, выросли резервы, экономика выросла на 3,3% по результатам года», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2020 году на 3,5%.

Рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% в годовом выражении. Ожидаемый показатель роста по итогам 2019 года в целом на уровне около 3,5% станет максимальным за последние 8 лет.

По последним прогнозам, Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в 2020 году на 3%, Всемирный банк – на 3,7%.

Правительство Украины прогнозирует рост реального ВВП Украины в текущем году на 3,7%, однако планирует пересмотр своих прогнозов.