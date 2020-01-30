Нацбанк оценил рост экономики Украины в 2019 году в 3,3%

Эта оценка базируется на показателе роста ВВП в четвертом квартале прошлого года на 2,2%.

Национальный банк Украины оценил рост реального ВВП Украины в 2019 году в 3,3%. Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали о сотрудничестве с МВФ и дали прогнозы

«Мы ожидаем, что рост ВВП за 2019 год будет на уровне 3,3%», - сказал он.

Как впоследствии пояснил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, эта оценка базируется на показателе роста ВВП в четвертом квартале прошлого года на 2,2%.

В то же время, он отметил, что в первом квартале текущего года рост экономики ускорится.

«В этом году мы ожидаем незначительного ускорения экономики. Относительно первого квартала наша текущая оценка – рост ВВП выше 3%», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2020 году на 3,5%.

Рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% в годовом выражении. Ожидаемый показатель роста по итогам 2019 года в целом на уровне около 3,5% станет максимальным за последние 8 лет.

По последним прогнозам, Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в 2020 году на 3%, Всемирный банк – на 3,7%.

Правительство Украины прогнозирует рост реального ВВП Украины в текущем году на 3,7%, однако планирует пересмотр своих прогнозов.