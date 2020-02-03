НБУ оштрафовал "Аккордбанк" за "дыры" в системе борьбы с отмыванием средств

Клиенты банка провели операции по снятию наличности при отсутствии информации о финансовых возможностях.

Национальный банк Украины по итогам проверок в январе оштрафовал "Аккордбанк" на 2,3 миллиона гривень за ненадлежащее изучение клиентов и анализ их финансовых операций с целью противодействия легализации доходов.

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Как сообщается на сайте НБУ, клиенты банка провели операции по снятию наличности при отсутствии информации о реальных финансовых возможностях и несоответствии документам о финансовом состоянии или социальном статусе.

Справка УНИАН. "Аккордбанк" работает на рынке Украины с 2008 года. По состоянию на 1 декабря банк занял 36 место по объему активов среди 75 работающих в Украине банков. Собственник банка - Данила Волынец, супруг действующего министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.