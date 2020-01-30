Эксперт указал на тревожные моменты насчет введения накопительных пенсий

Экс-заместитель председателя Пенсионного фонда оценил инициативу о введении накопительных пенсий.

Накопительная пенсионная система в том виде, в котором ее сейчас предлагают украинцам, не гарантирует сохранение накоплений, предназначенных для выплаты пенсий.

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Об этом "Апострофу" рассказал экс-заместитель главы Пенсионного фонда Виктор Колбун.

"Гарантии государства [заключаются в том, что] она формулирует условия, устанавливает правила и обеспечивает соблюдение этих правил - в этом я вижу гарантии государства. А так - лучше бы вообще ничего не принимать по накопительной системе, чем принимать такое. К тому же, если будут проблемы с бюджетом, государство может наложить лапу на эти сбережения, как это произошло в России (в 2014 году пенсионные накопления россиян были заморожены, - ред.)", - пояснил Колбун.

Специалист добавил, что считает правильной идею долевого участия работников и работодателей в уплате взносов в накопительной пенсионной системе, как это предусматривает соответствующий законопроект. Но то, как это планируется делать, его абсолютно не устраивает. Например, по его словам, не понятно, для чего создавать, по сути, дублирующую структуру (Пенсионное казначейство) по аккумулированию этих платежей. В связи с этим он не исключил, что здесь намечается очередная коррупционная схема, на которой кто-то сможет хорошо заработать.