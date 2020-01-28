"Может демотивировать бизнес": эксперты оценили идею введения накопительных пенсий

В частности, вызывает беспокойство, что в случае со взносами в накопительную систему, речь идет о дополнительных платежах.

Эксперты в целом поддерживают идею введения накопительного уровня пенсионного обеспечения, поскольку это является мировым опытом, и к тому же успешным, однако у них также есть большое количество вопросов и замечаний к предложенному законопроекту.

Ими они поделились в комментариях "Апострофу".

В частности, вызывает беспокойство, что в случае со взносами в накопительную систему, речь идет о дополнительных платежах.

Читайте такжеЭкономист назвал условие, при котором пенсионеры в Украине смогут жить богато

"Это ляжет дополнительным бременем на работника и работодателя", – отметил в разговоре с изданием экономический эксперт, основатель и президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак.

С ним согласен консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская, которая уверена, что без дополнительного налога не обойтись.

Очевидно, что такая ситуация не обрадует бизнес, ведь не секрет, что далеко не все работодатели платят ЕСВ за своих работников, а многие из тех, кто это делает, платят его с "минималки", поскольку доплачивают сотрудникам "в конверте", а с этих денег взносы, по понятным причинам не осуществляются. Таким образом, введение новых пошлин станет лишь дополнительным демотиватором для бизнеса в плане "детенизации" зарплат.

"Чтобы не было демотивации, по моему мнению, нужно продолжать снижать ЕСВ, - говорит Тарас Козак. - Если работодатель платит работнику на его личный счет, на такой же объем работодатель должен меньше платить ЕСВ (в солидарную систему, - "Апостроф")".

Кроме того, добавляет он, работодатели просто не захотят нанимать тех, кто намерен платить в накопительную систему более 1%, ведь им тогда придется увеличивать свои расходы.

Эксперт считает также целесообразным отменить военный сбор, который составляет 1,5%, поскольку реально он не идет в армию, то есть не выполняет свою функцию.

"Это скрытое повышение ставки НДФЛ, а потому было бы разумнее военный сбор отменить, но обязать физическое лицо платить 1% в фонд накопительной пенсии. И тогда общая ставка налога для работника составит 19% (18% НДФЛ + 1%), то есть будет даже немного меньше, чем сейчас вместе с военным сбором (19,5%)", - пояснил Тарас Козак.

В свою очередь, бывший заместитель председателя Пенсионного фонда Украины Виктор Колбун считает, что сам по себе размер ЕСВ не является основной причиной, по которой бизнес не спешит легализовать зарплаты работников. Он отметил, что с 2016 года ставка этого платежа была уменьшена почти в два раза.

"Принимать решение о снижении ЕСВ, веря, что бизнес побежит легализовать свою деятельность, - это даже было не наивностью, а популизмом, - заявил специалист. - Потому что сначала нужно обеспечить честную работу судов, силовых структур - мы понимаем, что бизнес не верит, что в суде можно защитить свои права. Ведь в этом - ключевая причина, почему бизнес прячется, а не потому, что высокие налоги".

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №2683 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении. Документ подали четыре народных депутата от партии «Слуга народа».