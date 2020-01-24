Кабмин одобрил решение о старте программы дешевых кредитов для бизнеса

Правительство определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства.

Кабинет министров Украины принял постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, комментируя заседание правительства.

"Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5,7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса. Правительство определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства", - отметил премьер.

По его словам, реализация программы "Доступные кредиты 5-7-9%" также предусматривает ряд инструментов для обеспечения доступности кредитов.

Читайте такжеЗеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами государства в Немецко-украинском фонде (НУФ) Министерству финансов Украины и предусмотрел в бюджете фонда на следующий год 5 млрд грн, которые будут направлены на реализацию программы доступного кредитования малого и среднего бизнеса.

Эта правительственная программа доступного кредитования микро- и малого бизнеса заработает с 1 февраля 2020 года, а контролировать его работу будет Нацбанк.

Справка УНИАН. Инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским программа по поддержке малого и микробизнеса предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых - выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места; под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%; и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн. При этом сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.