Украинский бизнес дал прогноз по курсу гривни

Бизнес ожидает средний курс 27,43 грн/долл. в ближайший год. Доля респондентов, ожидающих значение курса не выше 27 грн/долл., выросла до 44%.

Украинский бизнес улучшил ожидания относительно среднего значения обменного курса гривни к доллару через 12 месяцев до 27,43 грн/долл. с 27,96 грн/долл. США в предыдущем квартале.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка со ссылкой на результаты ежеквартального опроса, проведенного с 4 ноября по 3 декабря среди руководителей 697 предприятий в 22 регионах Украины.

Отмечается, что доля респондентов, ожидающих значение обменного курса в следующие 12 месяцев не выше 27 грн/долл., выросла до 44% с 32% в предыдущем квартале.

При этом, 18% респондентов считают, что обменный курс не превысит 26 грн/долл.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.

Официальный курс гривни, установленный НБУ на пятницу, 17 января, составляет 24,09 грн/долл. и 26,90 грн/евро.

Государственный бюджет Украины на 2020 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 27 грн/долл.