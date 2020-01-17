Доллар подорожал: свежие курсы валют

Гривня по официальному курсу просела к доллару на 11 копеек – до 24,09 грн/долл.

Национальный банк Украины на пятницу, 17 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,09 грн/долл., что на 11 копеек ниже предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,90 грн/евро, что на 17 копеек ниже предыдущего показателя.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов 16 января установились на уровне 24,17/24,20 грн/долл., к евро - на уровне 26,93/26,96 грн/евро.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.