Гривня отвоевывает позиции: сколько стоит доллар

Нацвалюта по официальному курсу выросла к доллару на 5 копеек – до 23,98 гривни.

Национальный банк Украины на четверг, 16 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 23,98 гривни/доллар, что на 5 копеек выше предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,73 гривни/евро, что на 4 копейки ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за первые 11 месяцев 2019 года - до 23,97 гривни/доллар. Продолжила гривня рост и в декабре - четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 26 декабря 2019 года на уровне 23,26 гривни/доллар.

Однако 27 декабря 2019 года НБУ впервые за месяц опустил гривню, продолжилась эта тенденция и в начале 2020 года.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.