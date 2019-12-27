Нацбанк впервые за декабрь ослабил гривню: сколько стоит доллар

Официальный курс НБУ на 27 декабря: 100 USD – 2329,2885 гривни; 100 EUR – 2580,8517 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2329,2885 (26 декабря – 2325,5155)

100 EUR – 2580,8517 (26 декабря – 2576,6712)

НБУ на сегодня, 27 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки ниже предыдущего дня, после того как с начала декабря нацвалюта ежедневно обновляла или удерживала максимум с января 2016 года.

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 26 декабря, на уровне 23,26 гривни/доллар.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,45/23,53 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,01/26,09 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 гривни/доллар.