Мокрые печати не нужны: в Украине запустили сервис проверки электронных квитанций

Кабмин запустил пилотный проект электронных квитанций об оплате админуслуг. До полноценного запуска осталось несколько дней.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании запустил пилотный проект электронных квитанций об оплате административных услуг. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

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По его словам, Центры предоставления админуслуг (ЦПАУ) обязаны будут принимать новые квитанции.

«Вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги люди смогут воспользоваться сервисом check.gov.ua! Уже через несколько дней ЦПАУ уже не смогут требовать бумажную квитанцию в случае использования Check. Однако бумажными квитанциями можете пользоваться в дальнейшем. Это ваш выбор!» - написал он.

По словам премьера, в случае выбора Check человек предоставляет код квитанции вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги, а ревизор платежа проверяет его по этому коду на сайте check.gov.ua.

Гончарук добавил, что необходимое программное обеспечение уже разослано в ЦПАУ и банки, а до полноценного запуска осталось несколько дней.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Кабинет министров презентовал услугу электронный кабинет застройщика (e-dabi.gov.ua), который на первом этапе запуска будет доступен для строительных объектов с классом последствий СС1 (незначительный).

С 16 декабря в Украине в тестовом режиме запустили услуги электронного водительского удостоверения и электронного техпаспорта.

Министерство цифровой трансформации ранее заявило, что намерено запустить портал цифрового государства «Дія» («Государство в смартфоне»), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут оказание всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Премьер Гончарук назвал реализацию программы «Государство в смартфоне» одной из самых приоритетных для правительства.