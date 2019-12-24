Prozorro за четыре года сэкономила государству 100 миллиардов - замминистра экономики

В последние два года экономия достигает 27 млрд грн ежегодно.

Система электронных закупок Prozorro, начиная с февраля 2015 года, сэкономила государству 100 млрд грн, о чем на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

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«100 миллиардов система Prozorro сэкономила для государства. Тогда систему впервые использовали для закупок Минобороны и Минэнергетики. В последние два года экономия достигает 27 млрд грн ежегодно. Это почти 1 млрд евро ежегодно», - написал он.

По словам Кухты, сумма экономии считается следующим образом: берется сумма запланированных расходов государственных заказчиков и вычитается сумма реально заплаченных в результате средств. Таким образом, показатель экономии иллюстрирует, сколько государство потеряло бы на закупки товаров и услуг, если бы не было конкуренции между поставщиками и если бы не существовало подобной системы.

«Далее будем профессионализировать и полностью электронизировать систему, переводить закупки на централизованные закупочные организации – решение об обязательных закупках через ЦЗО для центральных органов власти ожидаем на этой неделе», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 сентября приняла закон, которым снижается уровень допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тыс. грн с 200 тыс. грн.

Справка УНИАН. Система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тыс. грн и услуг - более 1,5 млн грн. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.