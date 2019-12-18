Из-за действий Кабмина могут обанкротиться три прибыльных госпредприятия - эксперт

«Укргидроэнерго», «Укрзализныця» и ОГХК теперь вынуждены будут отчислять в бюджет 90% своей прибыли.

4 декабря Кабинет Министров Украины утвердил постановление №1015 «О внесении изменений и признании такими, что утратили силу, некоторых постановлений Кабинета Министров Украины», согласно которому увеличиваются нормативы отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.

Изменения коснулись трех компаний, а именно ЧАО «Укргидроэнерго» и акционерных обществ «Украинская железная дорога» и «Объединенная горно-химическая компания».

Отныне эти компании по итогам своей деятельности в 2018 году отчислят в бюджет 90% прибыли вместо 30%, как было ранее.

Комментируя такие действия Кабмина, блогер, экс-редактор «Экономической правды» Сергей Лямец отмечает, что это приведет к конфликту с Наблюдательными советами указанных предприятий. Ведь эти компании сменили форму собственности и теперь они – акционерные общества, а не государственные предприятия. С соответствующей утвержденной структурой корпоративного управления. Кроме этого, эти компании уже выплатили в госбюджет дивиденды за 2018 год и Наблюдательные советы нарушат законодательство, если уплатят в госбюджет разницу в 60%.

Лямец отмечает, что «Постановление, которое действовало ранее (Постановление КМУ №364 от 24 апреля 2019 г., - Ред.), выполнено. И в это уже мертвое постановление «задним числом» Правительство вносит изменения».

По его мнению, если Наблюдательные советы этих предприятий выполнят Постановление №1015, это негативно отразится на финансовых показателях компаний, ведь они будут вынуждены изымать оборотные средства и искать кредиты. «А это уже нанесение ущерба в особо крупных размерах, что имеет все признаки уголовного преступления», - отмечает блогер.

Отметим, что для государственного «Ощадбанка» Правительство сделало исключение и оставило норматив отчислений чистой прибыли по выплате дивидендов на уровне 30%.