Зеленский хочет создать Фонд развития предпринимательства с бюджетом 2 миллиарда гривень

Расходы госбюджета вместо утвержденных 1,182 трлн грн предлагается увеличить до 1,184 трлн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в государственный бюджет на 2020 год и создать Фонд развития предпринимательства с бюджетом 2 млрд грн за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Соответствующий законопроект №2589 о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на следующий год зарегистрирован в Раде 12 декабря и определен президентом как неотложный и в настоящее время направлен на рассмотрение профильного комитета.

В пояснительной записке к законопроекту предлагается увеличить поступления в специальный фонд госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования на 2 млрд грн и направить их на новую бюджетную программу «Фонд развития предпринимательства».

"В 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц их можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах", - отмечается в записке.

В частности, расходы госбюджета вместо утвержденных 1,182 трлн грн предлагается увеличить до 1,184 трлн грн, в том числе по спецфонду до 131,331 млрд грн с 129,331 млрд грн, тогда как показатели общего фонда госбюджета остаются без изменений.

"Принятие указанного закона Украины будет способствовать созданию новых рабочих мест, расширению малого бизнеса, созданию новых предприятий, возвращению трудовых мигрантов", - отмечается в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами государства в Немецко-украинском фонде (НУФ) Министерству финансов Украины и предусмотрел в бюджете фонда на следующий год 5 млрд грн, которые будут направлены на реализацию программы доступного кредитования микро- и малого бизнеса.

Данная правительственная программа доступного кредитования микро- и малого бизнеса заработает с 1 февраля 2020 года, а контролировать его работу будет Нацбанк.

Справка УНИАН. Инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским программа по поддержке малого и микробизнеса предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых - выдачу кредитов размером до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места; под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%; и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн. При этом сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.