НБУ упростил условия кредитования банками ФОПов

Регулятор разрешил оценку рисков для таких заемщиков на портфельной основе.

Национальный банк Украины упростил условия кредитования банками физических лиц - предпринимателей, разрешив оценку рисков для таких заемщиков на портфельной основе.

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Как сообщается на сайте НБУ, это правило будет применяться ко всем кредитам предпринимателям в объеме до 5 миллионов гривень.

Как пояснили в НБУ, ключевым фактором оценки рисков заемщиков по такому подходу будет своевременность погашения долга.

Отмечается, что такой подход упростит формальные процедуры кредитного администрирования и расширит возможности банков кредитовать малый и средний бизнес, а предпринимателям упростит доступ к кредитным ресурсам.

Как сообщал УНИАН, портфель кредитов населения в украинских банках за июль-сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос почти на 30%.