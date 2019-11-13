Украинцы нарастили кредиты в банках почти на треть

Высокие темпы выдачи новых кредитов способствовали сокращению доли неработающих кредитов в этом сегменте до 38%.

Портфель кредитов населения в украинских банках за июль-сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос почти на 30%.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, высокие темпы выдачи новых кредитов способствовали сокращению доли неработающих кредитов в этом сегменте до 38%.

В то же время, в НБУ констатировали замедление темпов роста кредитов корпоративных заемщиков благодаря привлечению ими займов за рубежом.

Отмечается, что в целом портфель чистых гривневых корпоративных кредитов за третий квартал вырос на 1,9% в годовом измерении, а благодаря проведению банками ряда успешных сделок по реструктуризации доля неработающих кредитов в этом сегменте сократилось.

Также сообщается, что гривневые кредиты бизнеса в третьем квартале подешевели на 0,5 п.п. - до 18,1% годовых, валютные - на 0,6 п.п., до 4,5% годовых.

При этом укрепление гривни способствовало снижению долларизации чистого кредитного портфеля бизнеса и населения до 44,8% и 4,4%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины в январе-сентябре 2019 года получили 48,35 миллиарда гривень прибыли, что в 4,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года в размере 10,9 миллиарда гривень.

Национальный банк ожидает роста прибыли банковской системы Украины по итогам текущего года после исторического максимума в 2018 году, когда работающие банки получили 21,7 миллиарда гривень чистой прибыли.

Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы страны. Так, 2017 год система завершила с убытком 26,5 миллиарда гривень, 2016 год - 159,4 миллиарда гривень, 2015 год – 66,6 миллиарда гривень, 2014 год – 52,7 миллиарда гривень.