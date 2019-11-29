Лидирует Харьковщина: названы топ-5 областей по уровню занятости населения (карта)

Самый высокий уровень занятости - в Харьковской области. При этом лидер по уровню занятости в городской местности - Киев.

Самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 70 лет - в Харьковской области.

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Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, также представив рейтинг областей по уровню занятости в городской и сельской местности, основанный на данных Госстата.

“Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами - население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях - в среднем 62%”, - написал он.

При этом в топ-5 областей по уровню занятости в городской местности вошли: город Киев - 62,6%, Харьковская область - 61,8%, Черкасская - 60,5%, Днепропетровская и Закарпатская - по 60%.

Среди областей-лидеров по занятости в сельской местности: Луганская – 68,7%, Сумская – 63,4%, Черновицкая - 63,3%, Херсонская – 62%, Харьковская – 59,8%.

Также Милованов сообщил, что министерство планирует легализовать и упростить поиск работы через новое трудовое законодательство.

"Это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А «серый» рынок труда - выведет из тени", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в первом квартале 2019 года уровень безработицы в Украине увеличился до 9,2%, а уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 57,1%.

Во втором квартале 2019 года уровень безработицы снизился до 7,8%, а уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет вырос до 58,6%.

По данным Государственной службы Украины по вопросам труда, в Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений.