В Украине зафиксировали самый низкий показатель нелегальной занятости за десятилетия

Почти 100 тысяч украинцев начали работать официально за пол года.

Украинцы массово переходят на "белые" зарплаты. За пол года примерно 94 тысячи работников в Украине начали работать официально.

Об этом говорится в ТСН.

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Сейчас показатель нелегальной занятости в Украине самый низкий за последние 10 лет. Больше всего работников-нелегалов в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. А также в торговле и ремонте автотранспортных средств.

Кроме этого в Украине продолжается общегосударственная операция "Мигрант", основная цель которой — противодействие нелегальному трудоустройству иностранцев и предотвращения нелегальной миграции. В Умани специалисты Гоструда, Управления Государственной миграционной службы и Национальной полиции уже провели совместный рейд. В Черновицкой области операция продлится до 19 ноября.

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Напомним, прогноз Всемирного банка рост экономики Украины на 2019 год – 2,7%, на 2020 год - 3,7%.

Экономические прогнозы Международного валютного фонда для Украины такие: 2019 год – 3% роста ВВП, 2020 год – 3%. Инфляция в Украине в этом году составит 7%, в следующем - 5,6%. Безработица снизится до 8,7% и 8,2% соответственно в этом и следующем году.

По итогам второго квартала 2019-го роста экономики Украины в годовом выражении ускорился до 4,6%. Госбюджет рассчитан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%. Нацбанк в июле повысил прогноз относительно роста реального ВВП Украины 2019 году до 3% с 2,5%.