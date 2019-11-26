Нацбанк не планирует заменять купюру в 20 гривень монетой

Регулятор не видит такой необходимости.

Национальный банк Украины в ближайшие годы не планирует замену банкнот номиналом 20 гривень на монеты.

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Об этом УНИАН сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

"На ближайшие годы мы не видим необходимости замены 20 гривень на монеты", - сказан Зайвенко.

Он напомнил, что Нацбанк анонсировал на ближайшие годы номинальный ряд национальной валюты.

"Когда мы принимали решение про введение в обращение и разработку дизайна, все просчитывали", - пояснил Зайвенко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк объявил о введении ряда новых банкнот и монет национальной валюты.

В частности, с 20 декабря будут введены в оборот монеты номиналом 5 гривень и обновленные банкноты номиналом 50 гривень.

В следующем году, с 25 февраля, Нацбанк выпустит в оборот обновленные банкноты номиналом 200 гривень, а во втором квартале 2020 года - монеты номиналом 10 гривень.

В настоящее время законными средствами платежа в Украине являются купюры национальной валюты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1 тысяча гривень, а также монеты номиналом 10, 25, 50 копеек и 1 и 2 гривни.