Резервный межгосударственный банк предложил сотрудничество Кабинету министров и НБУ

Глава банка обратился к президенту Украины с просьбой изучить предложение, инициировать создание совместной комиссии Кабмина и НБУ.

Резервный межгосударственный банк объявил о своем желании работать на рынке Украины. Соответствующее обращение президент РМБ Владимир Сипачев направил президенту Владимиру Зеленскому, сообщает "Апостроф".

РМБ специализируется на техническом кредитовании для стимулирования развития экономик и привлечения дополнительных инвестиций. В основе сотрудничества — привлечение капитала в создание объектов и предприятий, стратегически важных для налоговых поступлений и формирования бюджетов всех уровней.

"Банк принимает в работу объекты, предложенные правительством для технического кредитования, находит государства, способные реализовать такой проект на высшем уровне, и готовит соглашение между правительством Украины и правительством государства, которое предоставляет технический кредит", - говорится в письме.

РМБ также предлагает кредитовать Кабмин, НБУ, коммерческие банки, совместные предприятия и инфраструктурные проекты. Финучреждение планирует осуществлять расчеты через международные платежные системы, в том числе SWIFT, в любых международных валютах, включая фиатные и криптовалюты. Для работы на межгосударственном уровне банк уже начал открывать корреспондентские счета в банках обслуживаемых государств.

Глава банка обратился к президенту Украины с просьбой изучить предложение, инициировать создание совместной комиссии Кабмина и НБУ для подготовки соответствующих соглашений с РМБ и ратификации в Верховной Раде Украины.

РМБ — международное расчетное и кредитно-финансовое учреждение, созданное в 2016 году. Банк организовывает и координирует двусторонние и многосторонние межгосударственные расчеты между национальными банками по торговым и другим операциям. Президент Резервного межгосударственного банка — Владимир Сипачев.