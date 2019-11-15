Украинцы ежемесячно покупают в рассрочку в интернете товаров на 300 миллионов гривень

Лидерами по продажам являются онлайн-площадки Rozetka, "Алло" и "Фокстрот".

Украинцы ежемесячно покупают в рассрочку в интернете товары на сумму более 300 миллионов гривень.

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Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего в Украине банка "ПриватБанк".

По информации финучреждения, лидерами по продажам являются онлайн-площадки Rozetka, "Алло" и "Фокстрот", а в целом украинцы могут оплачивать частями товары в 5 тысячах интернет-магазинов.

В "ПриватБанке" отметили, что в последние три месяца к сервису онлайн-кредитования "оплата частями" подключились свыше тысячи онлайн-площадок.

"Для продавцов в интернете этот сервис дает ряд преимуществ: увеличение клиенто-потока, повышенный средний чек, возможность продавать в кредит несколько товаров сразу. Для покупателей – возможность делать выгодные приобретения в рассрочку в пару кликов", – цитирует пресс-служба руководителя направления по работе с торговыми предприятиями "ПриватБанка" Евгения Васильцова.

Также в банке сообщили, что для подключения к сервису нужно зарегистрироваться в специальном кабинете, подключить API и добавить на сайт информацию об "оплате частями". Торговцы, не имеющие сайта, могут выставлять клиентам кредитный инвойс.

Как сообщал УНИАН, портфель кредитов населения в украинских банках за июль-сентябрь 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, вырос почти на 30%.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.