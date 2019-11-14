Профильный комитет рекомендует Раде принять госбюджет-2020

При этом, рассмотрение госбюджета рекомендуется после принятия изменений в Бюджетный кодекс.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета решил рекомендовать парламенту принять государственный бюджет Украины на 2020 год во втором чтении и в целом как закон с учетом предложений, изложенных в заключении комитета.

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Об этом говорится в заключении комитета к доработанному ко второму чтению законопроекту №2000.

При этом, комитет рекомендует предусмотреть рассмотрение госбюджета во втором чтении после принятия в целом изменений в Бюджетный кодекс Украины (законопроект №2144), которые нормируют расходы государственного и местных бюджетов.

Как отмечается в заключении комитета, в доработанном проекте госбюджета-2020 доходы увеличены на 14,182 млрд грн, расходы - на 10,097 млрд грн, а дефицит – снижен на 854,8 млн грн, то есть, предельный объем дефицита относительно уточненного прогнозного ВВП останется на уровне 2,1%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 5 ноября передал в парламент доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2020 год, основанный на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7%.

Согласно документу, доходы госбюджета составят 1,094 трлн грн, расходы - 1,180 трлн грн, предельный уровень дефицита - 94 млрд грн, предельный показатель госдолга - 2,364 трлн грн.