Почти 75% украинцев поддерживают борьбу со схемами уклонения от налогов – опрос

Кроме того, более половины респондентов поддерживают инициативы по расширению сферы применения кассовых аппаратов, введение крупных штрафов для бизнеса, если товар будет продаваться без чека, и возможность получать электронный чек вместо бумажного.

Почти 75% украинцев поддерживают принятие законодательства, которое будет бороться со схемами, которые использует большой бизнес для вывода средств за рубеж и уклонения от налогов.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” с 22 по 30 октября.

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38% опрошенных заявили, что хотели бы заняться собственным делом, у 10% уже есть собственный бизнес, однако половина респондентов не выразили желание заниматься предпринимательством.

Среди последних властных инициатив по урегулированию бизнеса наибольшей поддержкой пользуется принятие законодательства, которое будет бороться со схемами, которые использует большой бизнес для вывода денег за рубеж и уклонения от налогов (74%). Кроме того, две трети опрошенных поддерживают введение возврата части денежных средств покупателю (кэшбек) в случае, если продавец не выдал фискальный чек на товар, а также создание мобильного приложения, который позволит уплачивать все налоги в смартфоне.

По данным опроса, более половины респондентов поддерживают инициативы по расширению сферы применения кассовых аппаратов (PPO), введение больших штрафов для бизнеса, если товар будет продаваться без чека, и возможность получать электронный чек вместо бумажного.

Около 40% респондентов выступают за ликвидацию налоговой милиции и создание Бюро финансовых расследований, введение одноразового декларирования (по ставке 9-10%) гражданами имеющегося у них имущества и средств, с которого не уплачены налоги, а также введение отдельного налога для предпринимателей в области компьютерных технологий.

“При этом следует отметить, что среди тех, кто ведет свой бизнес или хочет иметь собственное дело, скорее не поддерживают, чем поддерживают инициативы по возврату части денежных средств покупателю (кэшбек) или же введение штрафов за невыдачу чека и расширение сферы применения кассовых аппаратов”, - отмечают социологи.

Половина опрошенных считают, что расширение применения кассовых аппаратов (PPO) – это скорее наведение порядка в сфере уплаты налогов, в то же время 38% считают такой шаг власти является скорее притеснением малого предпринимательства. Такое утверждение пользуется значительной поддержкой среди тех, кто уже имеет собственное дело.

*** Опрос проводила социологическая группа “Рейтинг” с 22 по 30 октября среди 2 тыс. респондентов среди населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.