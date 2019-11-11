Больше всего украинцы доверяют ВСУ, волонтерам и Зеленскому – опрос

Не доверяют украинцы российским СМИ и судебной системе.

Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам, волонтерам и президенту Владимиру Зеленскому, а меньше всего – российским СМИ и судебной системе в целом.

Читайте такжеБольшинство украинцев готовы поддержать на референдуме мораторий на продаже земли – опросОб этом говорится в результатах опроса социологической службы «Центр Разумкова».

ВСУ и волонтерским организациям доверяют 70% респондентов, 68% – президенту Украины, 65% – церкви, 54% – украинским медиа и 51% – общественным организациям.

Больше всего украинцы не доверяют российским СМИ – 80% и судебной системе – 73%.

Согласно результатам, кроме президента Владимира Зеленского, украинцы доверяют только спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова (52%) и режиссеру и бывшему политзаключенному Олегу Сенцову (36% против 29%, которые не доверяют).

Чаще всего респонденты выражали недоверие экс-президенту Петру Порошенко (79%), депутату от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку (75%) и депутату от фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко (70%).

Отмечается, что опрос проводился с 1 по 7 ноября 2019 года. В нем приняло участие 2015 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНИАН, согласно этому же опросу, менее половины украинцев довольны новой властью.