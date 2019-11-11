Разумков прогнозирует на четверг рассмотрение проекта госбюджета-2020

Кабинет министров 5 ноября передал в парламент доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2020 год, основанный на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7%.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует рассмотрение парламентом законопроекта о государственном бюджете на 2020 год во втором чтении в четверг.

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Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента Разумков отметил, что текущая пленарная неделя будет «напряженной и трудной», поскольку необходимо рассмотреть много важных вопросов.

В частности, добавил он, планируется рассмотреть во втором чтении проект госбюджета на 2020 год. «Я обращаюсь к Комитету по вопросам бюджета: на своем заседании внимательно рассмотреть и проанализировать представленный правительством проект бюджета на предмет учета бюджетных заключений ВРУ, которые были предложены в бюджет на 2020 год и дать заключение комитета по проекту бюджета народным депутатам Украины. Для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект, и, возможно, если все будет хорошо, поддержать и утвердить бюджет на 2020 год», - отметил Разумков.

На заседании Согласительного совета присутствует и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 5 ноября передал в парламент доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2020 год, основанный на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7%.

Согласно документу, доходы госбюджета составят 1,094 трлн грн, расходы - 1,180 трлн грн, предельный уровень дефицита - 94 млрд грн, предельный показатель госдолга - 2,364 трлн грн.