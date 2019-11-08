США и Китай готовы отменить ряд пошлин - СМИ

Если переговоры завершатся успешно, администрация Трампа впервые согласится пойти на уступки Пекину.

США и Китай достигли предварительной договоренности по торговому соглашению.

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Об этом сообщает Тhe New York Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом переговоров.

"Одним из первых шагов на пути разрешения разногласий должна стать отмена взаимных пошлин, введенных в последние месяцы", - говорится в сообщении.

При этом источники издания признали, что окончательного решения пока нет. Тем не менее в случае, если переговоры завершатся успешно, администрация Дональда Трампа впервые согласится пойти на уступки Пекину. В настоящее время в США действует пошлина на китайские товары на общую сумму 360 миллиардов долларов, и Белый дом обещал лишь ужесточить ограничения.

"О прогрессе в переговорах 1 ноября сообщало агентство Reuters. В заявлении торгпредства США тогда указывалось, что Вашингтон и Пекин находятся в процессе решения неурегулированных вопросов. CNBC передавало, что обе стороны провели серьезные и конструктивные переговоры по основным вопросам торгового соглашения, а также обсудили договоренности о проведении следующей консультации", - говорится в сообщении.

В конце октября в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера заявили, что Китай и США близки к завершению первого этапа торговой сделки. Трамп тогда же сообщил, что соглашение будет касаться интеллектуальной собственности и финансовых услуг, а также будет включать в себя обязательство Китая закупить американскую сельскохозяйственную продукцию на 40-50 миллиардов долларов.

26 октября сообщалось, что обе стороны договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы, а также пришли к консенсусу по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции.