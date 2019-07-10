США и Китай возобновляют торговые переговоры - СМИ

Ранее Трамп поднял пошлины на импортируемые китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.

Власти США и КНР возобновляют переговоры с целью урегулирования торговых разногласий между странами.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на представителя администрации США.

"В телефонных переговорах с американской стороны принимали участие глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а с китайской - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань", - говорится в сообщении.

Собеседник телеканала уточнил, что целью консультаций было продолжение переговоров, направленных на урегулирование "чрезвычайных торговых разногласий" между Вашингтоном и Пекином.

Добавим, что перед началом майского раунда торговых переговоров между двумя странами, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импортируемые китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. Американский лидер также подумывал ввести пошлин еще на 300 миллиардов долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Однако после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США подчеркнул, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению. Он заверил, что до заключения соглашения не станет отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, вместе с тем и новых вводить не будет.