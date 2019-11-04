Переход на IBAN: банки должны передать налоговикам информацию о новых счетах до 10 ноября

Нацбанк обязал украинские банки с 5 августа открывать новые счета клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN, который используется в Европе.

Украинские банки обязаны до 10 ноября направить контролирующим органам сообщения обо всех открытых по состоянию на 31 октября счетах клиентов в соответствии с требованиями международного стандарта IBAN.

Читайте такжеБанки нарастили прибыль в 4 раза и побили очередной рекорд

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНС), соответствующее обязательство закреплено в постановлении правления Национального банка и в приказе Министерства финансов.

"С 1 по 10 ноября 2019 года ГНС обеспечивается прием сообщений обо всех открытых по состоянию на 31 октября 2019 новых/измененных счетах налогоплательщиков в национальной и иностранной валютах/корреспондентских счетах по стандарту IBAN, которые будут направлены финансовыми учреждениями в этот период", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что во время переходного периода с 5 августа по 31 октября 2019 года, установленного для проведения изменения действующих счетов клиентов банков в соответствии с требованиями стандарта IBAN, банковскими учреждениями проводилась инвентаризация открытых счетов клиентов в старом формате.

В сообщении отмечается, что поскольку первоисточником данных о счетах клиентов банков - налогоплательщиков является информация, которую направляют банки в сообщениях об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков, с 1 по 10 ноября 2019 года на направленные уведомления об изменении счетов налогоплательщиков в национальной и иностранной валютах по стандарту IBAN банк получит подтверждение о взятии счета на учет или сообщение, что такой счет уже учитывается в контролирующих органах.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал украинские банки с 5 августа открывать новые счета клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN, который используется в Европе.

По состоянию на 31 октября украинские банки полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN, а участники системы электронных платежей НБУ провели 66% платежей с использованием стандарта IBAN.

Теперь номера счетов содержат 29 символов, а благодаря сокращению количества реквизитов оформление расчетных документов стало более комфортным.

Изначально Нацбанк планировал внедрить обязательное применение IBAN для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств с 1 ноября 2019 года, однако в начале октября продлил срок приема банками документов на перевод средств с реквизитами по прежним стандартам – «код банка» и «счет» - до 12 января 2020 года.