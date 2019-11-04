Все чиновники будут получать зарплату только на карточки - решение Кабмина

По информации министра Кабмина Дмитрия Дубилета, около 7% госслужащих получают зарплату наличными.

Кабинет министров Украины обязал все государственные учреждения проводить все зарплатные выплаты своим сотрудникам, в том числе выплату командировочных, в безналичной форме, что позволит экономить на бумажных документах и банковской комиссии. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

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«Министры обязали все государственные учреждения выплачивать средства на командировку работников в безналичной форме. Это позволит сократить количество бумажных документов и сэкономить минимум 60 млн гривень в год», - сказано в сообщении.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в соцсети Facebook уточнил, что данное постановление касается всех выплат сотрудникам государственных учреждений.

«Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless (базналичный расчет – УНИАН) мы не построим, если не начнем с себя», - написал он.

По информации Дубилета, 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и областные администрации на банковские комиссии за то, что платят зарплату наличными.

«Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет… Кстати, как бывший банкир, я знаю, что нельзя сказать, что этим решением мы лишили банки дохода. Для них работа с наличными, даже с комиссией, - это также убыточная история», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Кабинет министров Украины принял решение о сокращении штата районных государственных администраций на 18,5 тыс. позиций.