Маск за неделю обогатился на $2 миллиарда

Состояние Маска увеличилось до 22,9 миллиарда долларов.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск за неделю увеличил свои доходы на 2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Так, состояние Маска увеличилось до 22,9 миллиардов долларов. Это стало возможным благодаря неожиданным прибылям Tesla.

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После закрытия торгов 23 октября производитель электромобилей объявил, что заработал в третьем квартале 2019-го 1,89 доллара на одну акцию, тогда как аналитики ожидали убыток в 42 цента. Таким образом, скорректированная прибыль компании составила 342 миллиона долларов.

В течение следующей недели акции Tesla выросли почти на 24%, увеличив состояние Маска, который владеет 22% акций компании.

Как отмечает издание, пока Маск занимает двадцать первое место в списке самых богатых людей Америки.