Возможная реприватизация отдельных компаний может отпугнуть инвесторов – Гончарук

По словам премьера, инвесторы не должны бояться того, что у них могут отобрать вложенные в Украину средства.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что идея реприватизации некоторых компаний, если она будет реализована, может негативно повлиять на инвестиционный климат Украины.

Читайте такжеОтель "Днипро" в центре Киева продадут: Зеленский передал на приватизацию пять предприятий с баланса ДУСи

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о том, есть ли принципиальная позиция правительства по данному вопросу.

«Реприватизация – это очень опасно, это плохо, потому что инвестор в Украине должен чувствовать, что если он что-то проинвестировал, то безосновательно это у него никто не заберет. Нам нужно создать условия, когда люди будут вкладывать в Украину деньги и не будут бояться, что у них эти деньги просто заберут. А такая практика в Украине, к сожалению, в течение десятков лет существовала. Это то, что подрывает доверие в наше государство и делает ресурсы для нашего государства невероятно дорогими. Потому нужно очень осторожно относиться к таким идеям», - сказал он.

Сам премьер подчеркнул, что Кабмин старается не принимать необдуманных решений, которые могут быть негативно встречены потенциальными инвесторами.

Как сообщал УНИАН, 11 октября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заверил, что государственные предприятия, которые хочет продать новая власть во время масштабной приватизации, в дальнейшем не будут отобраны у новых собственников в пользу государства.