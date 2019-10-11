Реприватизации не будет ни в коем случае - Зеленский призвал инвестировать в Украину

Президент отмечает, что новая властная команда не сделала ни одной попытки вернуть в госсобственность уже приватизированные предприятия, более того - планирует продолжить большую приватизацию.

Президент Украины Владимир Зеленский готов предоставить личные гарантии для предпринимателей, которые будут инвестировать в украинскую экономику. "Реприватизации не будет ни в коем случае", - заявил он во время медиа-марафона, который состоялся 10 октября.

"Я лично готов отвечать за инвестиции. Звоните мне, если кто-то, какой-то прокурор и или чинуша, правоохранительные органы будут даже проверять. Я готов защищать все инвестиции", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста издания "Комментарии".

Президент отмечает, что новая властная команда не сделала ни одной попытки вернуть в госсобственность уже приватизированные предприятия, более того - планирует продолжить большую приватизацию.

"Смотрите, у нас пока не было ни одного кейса, чтобы была приватизация, а потом его забрали. При нас, при нашей команде. Надо довести до ума большую приватизацию. Действительно, очень многие объекты в правительства 500 или больше. Мы с ГУД (Государственное управление делами, - ред.) Передаем очень много объектов, потому что они не нужны. Это не дело президента заниматься каким-то там бизнесом: молочкой, спиртом, гостиничным и тому подобное... ", - отметил он.

Однако, при этом, как известно, до сих пор продолжается судебный спор в отношении реприватизации "Укртелекома". Также звучали спекуляции с якобы намерениями отдельных сил реприватизировать комбинат "Криворожсталь", который принадлежит ArcellorMittal. Поэтому первоочередной задачей власти в отношениях с бизнесом будут гарантии верховенства права, возможность защитить инвестиции в суде:

"С кем из инвесторов я не говорил (с арабскими, китайскими, голландскими, норвежскими) - вижу только: они ждут, что это будет возможно. Но все, действительно, говорят о проблемах: а) о темных регистраторах, которые меняют реестры. Купил какое-то здание - ты владелец. Затем оно там как-то меняется и уже другой владелец. Самое главное - ответственность суда. Суд будет действительно защищать их интересы. То есть, мы перезагрузим суд. Суд будет действительно защищать их интересы", - выразил уверенность глава государства.

Как сообщалось, вчера 10 октября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало на приватизацию в Фонд государственного имущества (ФГИ) госпредприятие "Завод" Электротяжмаш "и ЗАО" Объединенная горно-химическая компания "(ОГХК)." Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия - "Электротяжмаш" и "Объединенную горно-химическую компанию". Они годы или даже больше были в списке на приватизацию ", - сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

Верховная Рада Украины на заседании 2 октября отменила закон с перечнем объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Тем самым парламент запустил процесс большой приватизации государственного имущества. За принятие законопроекта №1054-1 о признании утратившим силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" проголосовали 250 депутатов.