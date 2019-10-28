НБУ прокомментировал обвинения прокуратуры в причастности своего сотрудника к ущербу банку «Богуслав»

Сотрудники НБУ проводят проверки относительно правильности оценки банками рисков и не имеют отношения к предоставлению кредитов.

Национальный банк Украины не согласен с обвинениями прокуратуры в причастности своего сотрудника к финансовому ущербу банку «Богуслав» на сумму свыше 21,6 млн грн.

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Об этом говорится в комментарии НБУ в ответ на заявление столичной прокуратуры о предъявлении подозрения старшему экономисту департамента выездных проверок банков НБУ, который якобы в отсутствие залогового имущества банка подписал акт о его проверке.

В НБУ пояснили, что его сотрудники проводят проверки в том числе относительно правильности оценки банками кредитных рисков, но не имеют отношения к предоставлению банками кредитов заемщикам.

«Их задача - осуществить оценку кредитного риска, а не устанавливать факт присвоения или осуществления других злоупотреблений с залоговым имуществом. Кроме того, проверка сформированных банком «Богуслав» резервов проводилась Национальным банком гораздо позже (около трех лет) после предоставления банком кредита», - говорится в комментарии.

Также сообщается, что Нацбанк готов всесторонне содействовать следствию и в случае предоставления правоохранителями доказательств противоправной деятельности своих работников оперативно на них реагировать.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева предъявила подозрения трем должностным лицам банка «Богуслав» и главному экономисту НБУ в нанесении финучреждению ущерба на сумму свыше 21,6 млн грн.