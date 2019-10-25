Экономист НБУ помог топ-менеджерам банка "Богуслав" украсть 21 миллион гривень - прокуратура

Сотрудники банка «Богуслав» завладели указанными средствами путем их перечисления на счета подконтрольного предприятия и дальнейшего обналичивания через предприятия с признаками фиктивности.

Трем должностным лицам ОАО «Банк Богуслав» и главному экономисту Национального банка Украины сообщено о подозрении в нанесении финансовому учреждению ущерба на сумму свыше 21,6 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Во время следствия установлено, что между ОАО «Банк Богуслав» и «подконтрольной» его должностным лицам коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривень, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее залоговое имущество в виде высокоскоростного экструдера (промышленное оборудование).

«При этом заместитель председателя правления ОАО «Банк Богуслав», вступив в сговор с заместителем начальника Управления корпоративного бизнеса, начальником службы безопасности и должностными лицами коммерческой структуры, путем злоупотребления своим служебным положением завладели средствами банка на сумму 21,6 млн гривень, путем их перечисления на счета подконтрольного предприятия и дальнейшего обналичивания через предприятия с признаками фиктивности», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в результате невозвращения кредитных средств коммерческой структурой и отсутствия залогового имущества, которое обеспечивало бы их возвращение, ОАО «Банк Богуслав» был нанесен ущерб на сумму более 21,6 млн гривень.

По результатам предварительного расследования 24 октября заместителю председателя правления ОАО «Банк Богуслав», заместителю начальника Управления и начальника службы безопасности указанного банка было сообщено о подозрении по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сообщено о подозрении главному экономисту отдела проверок кредитных рисков Нацбанка Украины. Он подписал акт проверки имущества, которое должно быть передано в обеспечение указанного кредита, несмотря на его отсутствие. Действия работника Нацбанка квалифицированы по ч.2 ст.366 УК Украины.