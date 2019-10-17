ЕБРР ожидает рекордного объема инвестиций в Украину в этом году

За 10 месяцев 2019 года банк инвестировал в экономику нашей страны свыше 1 млрд евро.

Европейский банк реконструкции и развития за десять месяцев 2019 года инвестировал в экономику Украины свыше 1 млрд евро и ожидает рекордного объема инвестиций по итогам года.

Как говорится в сообщении ЕБРР, переданном УНИАН, на встрече с министром финансов Украины Оксаной Маркаровой в Вашингтоне президент ЕБРР Сума Чакрабарти отметил, что в 2019 году Украина, скорее всего, станет главным направлением инвестиций.

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«Мы обещали сделать больше в странах нашего присутствия в предстоящие годы, и Украина символизирует это: больше инвестиций, больше проектов и больше влияния», - сказал он.

Оксана Маркарова, в свою очередь, отметила, что результаты деятельности ЕБРР в Украине в этом году представляют прочную основу для будущего партнерства.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Украине. На сегодняшний день банк инвестировал 14,6 млрд евро в почти 450 проектов. 75% инвестиций банка приходится на частный сектор.