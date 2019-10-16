В Минсоцполитики заявили, что не будут сокращать управления соцзащиты в регионах

Министерство пересмотрит функции и нагрузку действующих управлений соцзащиты.

Министерство социальной политики Украины не планирует сокращать управления социальной защиты в регионах, но проведет анализ функций этих структурных подразделений и их нагрузки.

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Об этом написала глава ведомства Юлия Соколовская в Facebook.

"Мы не планируем сокращать управления социальной защиты в нынешней системе... Сейчас мы все вместе анализируем функции управлений и нагрузки - это комплексная работа по моделированию того, как люди будут получать сервисы и услуги и какие функции будут выполнять районные государственные администрации, а какие – объединенные территориальные громады, например", – написала она.

Кроме того, Соколовская отметила, что министерство должно стать гораздо более технологичным – не только благодаря введению цифровых услуг и сервисов, но и в плане методики работы на местах.

“Мы за качественные сервисы и услуги, близкие к людям”, – добавила она.

Как сообщал УНИАН, Министерство соцполитики планирует предлагать денежные стимулы громадам и центрам предоставления административных услуг (ЦПАУ) за оказание социальных услуг гражданам.